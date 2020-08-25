MÜSİAD, 38 ilde ‘Karavan park’ haritasını oluşturuyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 38 ilde ‘Türkiye’nin Karavan Park Haritası’nı oluşturarak alternatif turizmi harekete geçirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de turizmi canlandırmak için harekete geçen MÜSİAD, Karavan Park Projesi kapsamında, aralarında Van’ın da yer aldığı 38 ilde ‘Türkiye’nin Karavan Park Haritası’nı oluşturmak için kolları sıvadı. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle derneğin üstlendiği proje için belirlediği illerde çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van ve Trabzon potansiyel iller olarak seçildi.

Proje çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Van İl Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştiren MÜSİAD Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan, konuyu Müdür Vekili Serdar Acarcan’a aktardığını ifade etti. Van merkez ve ilçelerinde karavan park olabilecek araziler hakkında bilgi alış verişinde bulunduklarını belirten Bakan, korona virüs ile karavan turizmi sürecinin başladığını söyledi. Karavan turizmiyle ilgilenen 6 milyon misafirin Türkiye’ye gelmesi için çalıştıklarını anlatan Bakan, “Türkiye’de karavan turizmi ihtiyacının artması üzerine bir proje başlatıldı. Dernek olarak Türkiye’deki karavan turizmini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Karavancılarımız, Türkiye’ye geldiği zaman yaklaşık günlük 200 dolar civarında bir harcama yapacak. Bu geliri Van’a çekmek istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle ’Türkiye’nin Karavan Park Haritası’nı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da projeyi yakından takip ediyor. Projeyi bu sene tamamlayarak, ülkemize gelir kaynağı oluşturacağız" dedi.