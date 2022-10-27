Musa öğretmen okul dışında da öğrencilerini ihmal etmiyor

Van’ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu 3. Sınıf Öğretmeni Musa Güler, ders dışında da öğrencileriyle sosyal faaliyetler yaparak motivasyonlarını yükseltiyor.

2022-2023 eğitim öğretim dönemiyle birlikte öğrenciler yoğun bir programla okullarda ders başı yaptı. Bu yıl Edremit ilçesi Salih Yıldız İlk ve Ortaokulunda 3. sınıfları okutan sınıf öğretmeni Musa Güler de, ders dışındaki vaktini öğrencileriyle sosyal aktiviteler yaparak geçiriyor. Öğretmen Güler, minik öğrencilerinin akademik başarısının dışında fiziksel ve ruhsal gelişimlerine de katkı sunmak, motivasyonlarını arttırmak için her akşam bir öğrencisiyle bisiklet sürerek etkinlik yapıyor.

Öğrencilerin büyük bir heyecan ve mutlulukla katıldıkları etkinlik, velilerinde taktirini topluyor.