Muradiye’ye de ekim ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi

Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan başkanlığında Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan başkanlığında Muradiye İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda Ekim ayı ‘Muhtarlar Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Melih Aydoğan, halka daha iyi hizmet verebilmek adına, vatandaşın talep ve sorunların değerlendirilmesi amacıyla toplantıda gündeme gelen talep ve sorunların ilgili makamlara iletilmesi ve çözüme kavuşması yönünde gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti. Toplantıda söz alan muhtarlar, mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdiler. Kaymakam Aydoğan tarafından dile getirilen ihtiyaç ve taleplerin çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, “Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, mutluluğunu, sağlığını, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini. Refah seviyesinin yükseltilmesini hedefleyen, hızlı, etkin, verimli kamu hizmeti sunma sorumluluğuyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile var gücümüzle çalışıyoruz. Talepleriniz doğrultusunda da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantı sonunda Kaymakam Aydoğan, katılan herkese teşekkür ederek sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.