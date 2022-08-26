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Muradiye’nin yeni kaymakamı göreve başladı
VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, göreve başladı.
VAN 26.08.2022, 11:41
VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, göreve başladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Tunceli Hozat Kaymakamlığından Van Muradiye Kaymakamlığına ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Melih Aydoğan, görevine başladı. Kaymakam Aydoğan, ilçe protokolü tarafından karşılanmasının ardından kurum amirleri ile birlikte 2022 yılı şube toplantısı gerçekleştirildi.
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