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Muradiye’nin düşman işgalinden kurtuluşu
Van’ın Muradiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü kutlandı.
VAN 02.04.2022, 23:12
Van’ın Muradiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü kutlandı.
Hükümet konağı önünde düzenlen törende, Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Merkez Camiinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.
Programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.