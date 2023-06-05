Muradiye’de yılsonu sergisi
VAN’IN MURADİYE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE YILSONU SERGİSİ DÜZENLENDİ.
VAN 05.06.2023, 14:13
VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılsonu sergisi düzenlendi.
Muradiye Şelalesi’nde düzenlenen serginin açılışı, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ve eşi Ceren Aydoğan tarafından yapıldı. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinlikte, canlı müzik eşliğinde halaylar çekildi. Aydoğan çifti de stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.
Sergiye ilçe protokolü, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.