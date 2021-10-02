Muradiye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu

Van’ın Muradiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Doğubayazıt istikametine doğru giden M.U. yönetimindeki 06 EZ 1088 plakalı tır, Van’ın Muradiye ilçesinde devrildi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada sürücü M.U. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücü M.U. İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yolunun aniden daralmasının yanında, yoldan geçen diğer otomobillerin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlaya uçtuğunu ifade ederken, çevrede yaşayan vatandaşlar ise aynı mevkide yolun aniden daralması sonucu sürekli trafik kazalarının meydana geldiğini belirtti.