Muradiye’de spor salonu açıldı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yaptırılan spor salonu hizmete açıldı.

Muradiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlerin, çocukların ve kadınların sportif faaliyetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için inşa edilen spor salonu hizmete açıldı. Salonun açılışına Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve kurum amirleri katıldı.