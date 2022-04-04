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Muradiye’de sazlık yangını
Van’ın Muradiye ilçesindeki sazlık alandaki yangın güçlükle söndürüldü.
VAN 04.04.2022, 16:58
Van’ın Muradiye ilçesindeki sazlık alandaki yangın güçlükle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Karahan Mahallesinde sazlık alanda meydana geldi. Sazlıkların yandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.