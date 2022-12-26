Muradiye’de özel öğrenciye anlamlı hediye

Van’ın Muradiye ilçesinde evde eğitim gören özel eğitim ve gereksinimli öğrencilerine destek.

Muradiye İlçesi Kandahar Mahallesinde ikamet eden özel eğitim ve gereksinim öğrencisine hediye paketi ve tablet verildi. İlçe genelinde evde eğitim gören özel eğitim ve gereksinim öğrencilere yönelik Vali Ozan Balcı’nın göndermiş olduğu hediyeleri öğrencilere teslim ettiklerini belirten İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, "Hediye paketi içinde öğrencilerimizin eğitime destek olacak özellikte tablet, okuma seti, kırtasiye malzemeleri, kalem boya setleri, eşofman takımı ve satranç takımı bulunmaktadır. Biz bu 7 öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Velilerimiz ve öğreneceğimizi çok mutlu olduğunu gördük. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen özel gereksinimden çocuklarımızı sevindiren valimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu etkinlik çerçevesinde 3 sınıf öğrencimiz İsmail Umut Kaya’nın misafiri olduk. İsmail’in duygularına sevincine mutluluğuna ortak olduk. Kendisi çok mutlu olduğunu, öğretmenlerinin evde vermiş olduğu eğitimden memnun kaldığını, şu anda 3 sınıfta olmaz olduğu halde 4 sınıf seviyesinde bir akademik başarıya sahip olduğunu gördük" dedi.