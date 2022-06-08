Muradiye’de lise öğrencilerine KKKA eğitimi verildi

Van’ın Muradiye ilçesinde ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafında lise öğrencilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) eğitimi verildi.

Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi ekipleri tarafından ilçede bulunan 2 bin lise öğrencisine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) eğitimi verildi. Keneler tarafından taşınan virüsün sebep olduğunu dile getiren ekipler ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirtildi.