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Muradiye’de Kızılay Haftası etkinlikleri
VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE KIZILAY HAFTASI NEDENİYLE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ.
VAN 04.11.2020, 12:44
Van’ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay öncülüğünde Kızılay Haftası nedeniyle okullarda Kızılay’ın tanıtımı yapıldı. Selçuk Yay, her yıl kasım ayının ilk günlerinin farkındalık oluşturma ve faaliyetlere dikkat çekmek için kutlanan Kızılay Haftası’nın bu yıl da 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi. Yay, “Kızılay damarlarımızdaki kan gibi, aldığımız hava gibi, içtiğimiz su gibidir. Miniklerin Kızılay’a övgüleri bizleri mutlu etti” dedi.
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