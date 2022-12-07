Muradiye’de kar yağışı

Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Muradiye’de, gece başlayan kar yağışı sabaha doğru etkisini kaybetti. Karın yağışını sevinçle karşılayan Lokman Şener, “Muradiye’de çalışıyorum. Bugün Muradiye’ye mevsimin ilk karı yağdı. Bunu sevinçle karşıladık. İnşallah ülkemizde var olan bu kuraklık son bulur” dedi.

Kar yağışının toprak için bereket olduğunu belirten Murat Yiğit ise “Malatyalıyım, sabah gözümüzü açtığımızda Muradiye’ye mevsimin ilk karının yağdığını fark ettik. Baya bir sevinçle karşıladık. Umarım yağışlar güzel bir şekilde devam eder” ifadelerini kullandı.