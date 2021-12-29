Muradiye’de kar temizleme çalışmaları

Van’ın Muradiye ilçesinde yağan kar yağışının ardından ilçede biriken kar kütleleri belediye ekipleri tarafından temizlendi.

İlçe merkezinde yağan kar yağışının ardından yol kenarında ve kaldırımlarda birikerek karlar Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından temizlenerek toplanan kar yığınları kamyonlar yardımı ile ilçe dışına boşaltıldı. Temizliğin ardından buzlanmaya karşı tuzlama aracı ile çarşı merkezinde ve ara sokaklarda tuzlama çalışması yapıldı.