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Muradiye’de kar tatili
Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
VAN 21.02.2023, 08:13
Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim bünyesindeki tüm okullarımızda eğitime 21 Şubat 2023 Salı günü için ara verilmiştir” denildi.