Muradiye’de kar tatili

Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim bünyesindeki tüm okullarımızda eğitime 21 Şubat 2023 Salı günü için ara verilmiştir” denildi.