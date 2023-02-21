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Muradiye’de kar tatili

Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

VAN 21.02.2023, 08:13
Muradiye’de kar tatili

Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim bünyesindeki tüm okullarımızda eğitime 21 Şubat 2023 Salı günü için ara verilmiştir” denildi.

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