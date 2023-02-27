Muradiye’de kadın girişimci kooperatifi kuruldu

Van’ın Muradiye ilçesinde bir araya gelen kadınlar tarafından kooperatif kuruldu.

Muradiye’de bir araya gelen kadınlar, açmış oldukları kooperatif bünyesinde reçel, yufka, tandır ekmeği, erişte ve benzeri ürünler üretmeye başladı. Kooperatifi ziyaret eden Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Kooperatif Başkanı Suna Muratoğlu Behçet’ten bilgi aldı.

Kooperatif Başkanı Suna Muratoğlu Behçet, gayelerinin Muradiye ilçesinin kültürel ve sosyal yönden tanıtımını yapmak, kadınları üretime teşvik etmek, istihdama katlı sağlamak olduğunu belirtti.