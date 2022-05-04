Muradiye’de kaçak avlanmış 450 kilo balık ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan araçta kaçak avlanmış 450 kilogram inci kefali ele geçirildi.

15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan otomobilde, 450 kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi. Yakalanan şahsa idari para cezası uygulanırken, ele geçen balıklar imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.