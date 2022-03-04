Muradiye’de ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Türkiye’deki tüm okullarda olduğu gibi Van’ın Muradiye ilçesinde de "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Cumhuriyet İlkokulunda yapılan deprem tatbikatına Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye’nin her okulunda aynı anda saat 11.30’da siren sesi ile başlayan deprem tatbikatı sırasında öğrenciler ilk olarak çök-kapan tekniği uyguladı. Daha sonra öğretmenlerin komutları ile öğrenciler sırayla yangın merdivenlerinden inerek okulun bahçesinde uygulanan güvenli alana geçtiler.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, öğrencileri güvenli alanda karşılayarak, tüm Türkiye’de yapılan tatbikatın önemine değindi.