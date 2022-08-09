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Muradiye’de aşure dağıtımı

Van’ın Muradiye Kaymakamlığı ve Kızılay tarafından Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

VAN 09.08.2022, 09:00
Muradiye’de aşure dağıtımı

Van’ın Muradiye Kaymakamlığı ve Kızılay tarafından Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muradiye Kaymakamlığı ve Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri tarafından Merkez Camii önünde vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinliğe kurum amirleri, siyasi parti ve STK başkanları ile vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, bin 100 vatandaşa aşure ikram edildi. İkram edilen aşureyi yiyen vatandaşlar, kaymakamlık ve Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

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