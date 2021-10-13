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Muradiye’de aşı seminerleri devam ediyor

Van’ın Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı hakkında seminerler verilmeye devam ediliyor.

VAN 13.10.2021, 08:48
Muradiye’de aşı seminerleri devam ediyor

Van’ın Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı hakkında seminerler verilmeye devam ediliyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerlere ve çalışanlara aşı hakkında seminerler verilerek aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cumali Demirkol, "Vatandaşlarımıza toplu ulaşabildiğimiz yerlerde covid-19 pandemisi ve aşıları hakkında bilgilendirme yaparak aşı kararsızlığının önüne geçmeye çalışıyoruz. Böylelikle toplumsal bağışıklığı sağlayarak pandemiden kurtulmayı hedefliyoruz" dedi.

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