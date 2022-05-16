Muradiye’de 3 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Van Gölü’nün endemik türü olan, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Van Valiliği’nin koordinasyonunda kurulan denetim ekipleri, 7/24 inci kefali balığını korumaya devam ediyor. Radarlar ve termal kameralarla yapılan devriye faaliyetlerinde Dürükkaş Mahallesi’nde kaçak inci kefali avlandığı tespit edildi. Olay yerine giden Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Çevre Koruma Timi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çuvallar içerisinde kaçak avlanmış 3 tın inci kefali ele geçirildi. Ele geçirilen balıklar Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Ekipler, kaçak balık avlayanlara yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.