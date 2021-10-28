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Muradiye’de 29 ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
Van’ın Muradiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
VAN 28.10.2021, 17:35
Van’ın Muradiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen çelenk törenine Muradiye Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçe protokolü, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Atatürk Anıtına Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi çelenkleri Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’ın bırakması ve vatandaşlar ile bayramlaşmanın ardından program sona erdi.