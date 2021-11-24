Muradiye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Van’ın Muradiye ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Muradiye Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlere rahmet diledi.

Şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi ve tiyatro gösterisi ile devam eden program, müzik dinletisi ve ilçeye yeni atanan aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından son buldu.

Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.