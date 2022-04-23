Muradiye’de 23 Nisan coşkusu

Van’ın Muradiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. İlçe Milli Eğitimi Müdürü Yüksel Zorlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal harbinin bütün kahramanlarını, aziz vatanımızı bize hediye eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Öğrenciler tarafından sunulan gösterilerin ardından program daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verilmesi ile sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Sağır, Emniyet Müdürü Erkan Karalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.