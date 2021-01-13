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Muradiye’de 200 balya ot yandı
Van’ın Muradiye ilçesinde çıkan yangında 200 balya ot yandı.
VAN 13.01.2021, 10:47
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Van’ın Muradiye ilçesinde çıkan yangında 200 balya ot yandı.Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Babacan Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. 200 balya otun yandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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