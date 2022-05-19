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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı’nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç’in Suriye’nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.&qu
Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanama
Muradiye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Van’ın Muradiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
VAN 19.05.2022, 15:58
Van’ın Muradiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, oratoryo ve zeybek gösterisi ile devam etti.
Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.