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Muradiye’de 15 temmuz şehirleri için Yasin-i Şerif okundu

Van’ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okundu.

VAN 16.07.2021, 10:37
Muradiye’de 15 temmuz şehirleri için Yasin-i Şerif okundu
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Van’ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okundu.

Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan Merkez Camii’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okunup dualar edildi. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve vatandaşlar katıldı.
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