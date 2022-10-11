Muradiye’de "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kutlandı

Van’ın Muradiye Belediyesi ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından düzenlenen "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" coşku ile kutlandı.

Muradiye Belediyesi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Muradiye Halk Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Muradiye Şubesi’nin ortak düzenlediği bir programla "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ın eşi Ceren Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek’in eşi Seçil Özdilek ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Muradiye öğrenim birimi sorumlusu Buket Müjde’nin katılımları ile organize edilen program etkinliklerine 100 kız çocuğu katıldı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ın eşi Ceren Aydoğan’ın yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Muradiye öğrenim birimi ile birlikte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle kız çocuklarımızla bir araya geldik. Kız çocuklarımızla birlikte pasta keserek beraber oyunlar oynadık etkinlikler yaptık ve gün sonunda çocuklarımıza hediye dağıttık çok güzel vakitler geçirdik. Muradiye Belediyesi ve Muradiye Kaymakamlığı olarak bütün çocuklarımızın yanlarında olup her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Muradiye öğrenim birimi sorumlusu Buket Müjde ise yaptığı konuşmada, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Muradiye Belediyesi ile ortak bir program düzenledik. Programa 100’e yalın kız çocuğumuz katıldı. TEGV olarak 20 yıl olduğu gibi bugün de kız çocuklarımıza beraberiz. Bu zamana kadar 26 bin çocuğumuzla çalıştık. Bunların çoğu kızdı. İnşallah hayatı gülen yüzleriyle, neşeleriyle, umutlarıyla geçirirler. Bütün kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyorum" dedi. Etkinliğe katılan kız çocuklarından Beyzanur, "Bugün Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda, kız çocukları gününü kutladık. Çok güzel bir etkinlikte Kaymakamımıza ve eşi Ceren Hanım’a teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik boyunca Türk Kızılay Muradiye Şube gönülleri tarafından pamuk şekeri dağıtımı yapıldı. Çocuklar el baskısı, ebru sanatı, kitap ayracı yaparak eğlendi. Ardından ise duygu ve düşüncelerini balonlara yazarak gökyüzüne bıraktı. Etkinlik pasta kesimi ile Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ın eşi Ceren Aydoğan tarafından çocuklara hediyeler dağıtılarak son buldu.