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Muradiye TEGV’den Müdür Zorlu’ya ziyaret
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLERİ VAKFI (TEGV) MURADİYE ÖĞRENİM BİRİMİ YÖNETİMİ İLÇEYE YENİ ATANAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YÜKSEL ZORLU'YU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
VAN 23.08.2020, 15:34
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi yönetimi, ilçeye yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu’yu makamında ziyaret etti.
TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde, birim yöneticileri ile birlikte ilçeye yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Zorlu’ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında özel tedbirlerle başlanacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Müjde, TEGV’in çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Müjde, ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu’ya eğitim kiti ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.
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