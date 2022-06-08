Muradiye TEGV Tasarım Beceri ve Düşler Atölyesi sergisi düzenledi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Muradiye ilçesinde ’Tasarım Beceri ve Düşler Atölyesi’ sergisi düzenledi.

1995’den bu yana ülkemizin sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ilköğretim çağı çocuklarına nitelikli eğitim desteği veren ve bugüne kadar 90 bin gönüllüsünün desteği ile 3 milyona yakın çocuğa ulaşan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Van’ın etkinlik noktalarından biri olan Muradiye öğrenim birimi, ‘Tasarım Beceri ve Düşler Atölyesi’ sergisi düzenledi. Kurulduğu günden bu yana 472 gönüllüsünün desteğiyle 26 bin 875 çocuğa ulaşan Muradiye öğrenim biriminde eTasarım Beceri Atölyesi ve Düşler Atölyesi sergisi yapıldı. Sergiye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Hakimi Fevzi Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, okul müdürleri, gönüllülerimiz ve çocuklar katıldı. Sergide çocukların 10 haftalık çalışmaları sergilendi. Sergiye kurdele kesimi ile başlayıp önce tasarım beceri atölyesi gezilip çocukların anlatımları dinlendi ve ardından da sergi gezildi. Tasarım beceri atölyesinde; 3D kalem tasarımları, 3D yazıcılarda yapılan anahtarlıklar, Mblock tasarımları, yaptıkları kendi yaşam alanları, robot süpürge, hijyenik atık kutusu, pergel robot, çöp toplayan araba tasarımlarını sergilediler. Sergide 3D yazıcı gün içinde tasarımlar yaparken, gelen misafirlere robotların çalışma şekilleri gösterilip hareket ettirildi. Aynı zamanda online çevre etkinliği alan çocuklarımız atıklar ve çevre grubu olarak projelerini misafirlere sundular. Düşler atölyesi sergisinde ise Frida Kahlo portreleri ve takı tasarımları, fahrel nisa çalışmaları, zentagle çalışmaları sergilenirken aynı zamanda çocuklar killerden yaptıkları hayvanların habitatlarını nasıl yaptıklarını anlattılar. Ebru çalışması ve sulu boya çalışmalarının yanı sıra Salvador Dali’den esinlenip surrealist çalışmalar sergilendi. Çocuklar bizzat yapılan çalışmaları kendileri anlattılar. Miafirlerimiz tüm çocuklarımıza teşekkür edip tüm çocuklarımızı alkışladılar. Toplu fotoğraf ve misafirlere yapılan ikramlarla ardında program sona erdi.

TEGV’in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurduğu Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. Çocukları problem çözme, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. Düşler Atölyesi ile çocukların sanatın renkli dünyasını keşfediyorlar.