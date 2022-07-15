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Muradiye Şelalesi’nde bayram yoğunluğu

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerle dolup taştı.

VAN 15.07.2022, 09:25
Muradiye Şelalesi’nde bayram yoğunluğu

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerle dolup taştı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. Her mevsim olduğu gibi bayram tatilinde de cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Antalya’dan geldiğini belirten Fatih Koç, “Van bölgesi gezilebilir güzel bir yer. Çok yoğun ilgi var. Gelen arabaların plakalarına bakınca yurt dışından gelenlerin dahi olduğunu görüyoruz. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer, mutlaka herkes buraya gelip bu havayı solumalıdır" dedi.

Şelalenin eşsiz güzelliği karşısında hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, mangal keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı.

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