Muradiye Öğrenim Biriminden eğitime destek veren gönüllülere teşekkür

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Muradiye Öğrenim Birimi, sonbahar etkinlik döneminde çocukların eğitimine destek veren gönüller için ’teşekkür’ programı düzenledi.

Muradiye Öğrenim Birimi, sonbahar etkinlik döneminin sona ermesiyle birlikte gönüllüleriyle bir araya gelerek, verdikleri destekler için teşekkür etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde bir araya gelinen 25 gönüllüyle dönem değerlendirmesi yapıldı. Önümüzdeki ilkbahar etkinlik dönemi hakkında fikir alışverişinin de yapıldığı toplantıda, gönüllere teşekkür edilerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

Konuya ilişkin konuşan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, sonbahar etkinlik döneminin sona ermesiyle birlikte kendilerini yalnız bırakmayan gönüllülerle bir araya geldiklerini belirtti. Müjde, dönem boyunca destek sağlayan gönüllülere teşekkür etti.