Muradiye nüfus müdürlüğünde yeni konsept çalışması

Van’ın Muradiye İlçe Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept uygulama çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak aynı zamanda nezih bir ortamda hizmet verebilmek amacıyla ’Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti’ tadilatına alınan Muradiye Nüfus Müdürlüğü, yeni konsept inşaat çalışmaları başladı. Nüfus Müdürlüğü hizmet binasında inşaat çalışmalarına bizzat müdürlük personelleri katıldı. Bazı işlemleri için Nüfus Müdürlüğüne giden Kübra Kaya, "Muradiye ilçemizde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatın ’Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti’ çalışanlarının başladığını gördüm. Vatandaş olarak daha konforlu ve daha hızlı hizmet alabilmemiz için güzel bir hizmet olmuş. Bu çalışmalardan dolayı İçişleri Bakanlığımıza, Muradiye Kaymakamımıza ve Nüfus Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.