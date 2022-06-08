Muradiye HEM’den yılsonu sergisi

Van’ın Muradiye Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı eserler, açılan sergiyle tanıtıldı.

Muradiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Muradiye Balık Bendinde düzenlenen serginin açılış kurdelesini ilçe Kaymakam Erkan Savar, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Halk Eğitim Müdürü Bünyamin Polat ve kursiyerlerle birlikte kesti. Kaymakam Ve Belediye Başkan Vekili Savar ve beraberindeki heyet, sergi alanını dolaşarak yapılan çalışmaları inceledi. Yapılan çalışmalardan dolayı kurs hocalarına ve kursiyerlere teşekkür ettiler. Yıl sonu sergisine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Polat, kurum müdürleri, kursiyeriler ve çok sayıda vatandaş katıldı.