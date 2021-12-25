Muradiye Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van’ın Muradiye Belediyesi etkili olan kar yağışı ile birlikte mahallelerde başlattığı karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Muradiye Belediyesi, ilçede itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi adına 22 personel ve 10 araçla çalışmalarına devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’ın talimatları doğrultusunda daha önce koordine edilen ekipler, kar yağışının etkili olduğu andan itibaren zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı. Ekiplerin, karla mücadelede çalışmaları yüksek kesimlerde etkili olan tipi yüzünden zorlukla yürütüldüğü ifade edildi. Kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilediği ilçede, ekiplerce ana yolların tamamının açıldığı ve ara yollarda ise kar temizleme çalışmalarına başlandığı kaydedildi.