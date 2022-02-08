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Muradiye Belediyesi araç filosunu genişletti
Van’ın Muradiye Belediyesi araç filosunu genişletti.
VAN 08.02.2022, 12:08
Van’ın Muradiye Belediyesi araç filosunu genişletti.
Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’ın talep ve girişimleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen son teknolojik 13 bin litrelik 1 adet sulama tankeri Muradiye Belediyesine teslim edildi.