Muhteşem gün batımını Hilton’da seyredin

Van’ın beş yıldızlı otellerinden Double Tree By Hilton Van, güneşin göl üzerinde batışında sergilediği eşsiz güzelliği izlemek isteyen misafirlerini ağırlıyor.

Türkiye’nin en doğusunda ve bin 726 rakımlı kenti Van’da, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Van, gün batımı ile de farklı güzelliklere ev sahipliği yaparken, güneşin kızıllığı seyri güzel manzaralar oluşturuyor. Gün batımının denizle buluştuğu en güzel yerlerinden biri olan Edremit’te, yıllardır hizmet veren Double Tree By Hilton Van, özellikle gün batımı manzarası ile de misafirlerine eşsiz bir seyir imkanı sunuyor. Dünya mutfağının eşsiz lezzetleri eşliğinde güneşin Van Gölü ile buluşmasını izleme olanağı sunan Hilton, tüm vatandaşları bu muhteşem anı seyretmeye bekliyor.