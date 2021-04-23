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Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği

Van’ın Bahçesaray ilçesinde Çatbayır Mahalle Muhtarı açık havada çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi.

VAN 23.04.2021, 17:14
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Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği

Van’ın Bahçesaray ilçesinde Çatbayır Mahalle Muhtarı açık havada çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pandemi gölgesinde kutlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlama yapamayan çocuklar, Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyyüp Kayan’ın evinin yolunu tuttu. Yapılan görüşmenin ardından izin alan çocuklar için Muhtar Eyyüp Kayan, açık alanda 23 Nisan etkinliği düzenledi. Yumurta, çuval ve halat çekme yarışmalarının da düzenlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
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