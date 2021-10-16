Muhasebeciler Van’da buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet yürüten serbest muhasebeci ve mali müşavirler odalarının başkanları Van’da buluştu.

53. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Platform Toplantısı Van’da gerçekleşti. Elite World Van Hotel’de düzenlenen toplantıya Van Vali Yardımcısı Hamit Genç, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Van Defterdarı Murtaza Kamar, Van SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, İş-Kur İl Müdürü Hidayet Kişi, TÜRMOB yönetimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM oda başkanları katıldı.

Toplantı öncesinde bir açıklamada bulunan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Platform Toplantısı’nın 53’üncüsünü Van’da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Mesleğimiz açısından çok önemli toplantılar. Bunlar hem bölgesel sorunların hem mesleki genel sorunların konuşulduğu, çözüm önerilerinin geliştirildiği önemli toplantılar. Mali müşavirler; ülkenin ekonomik yapısının ayakta kalması için, kamu finansmanının sağlanması için özellikle pandemi döneminde büyük bir özveri ile bugüne kadar çalıştılar. Son dönemde de vergi yasası ile ilgili değişiklikler gündeme geldi. Çok önemli değişiklikler de yapıldı. Bizim uzun süredir talebimiz olan, iş dünyasının uzun süredir talebi olan dördüncü dönem geçici verginin kaldırılması, 14 Ekim tarihinde mecliste yapılan görüşmelerle sağlanmış oldu. Bunun yanında beyan sürelerinin gelir vergisi beyannamesinin öne çekilmesi gündemdeydi. Ama oda başkanları ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda beyan süreleri yerinde kaldı. Gelir vergisi beyannamesi mart ayında, kurumlar vergisi beyannamesi ise nisan ayında verilmeye devam edecek. Çok önemli bir düzenleme. Bir yasa bütünü hayata geçti. 14 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Biz TÜRMOB olarak, mali müşavirler odaları olarak bu ekonomik yapının sürdürülebilirliği, ekonomik kalkınmanın, bölgesel kalkınmanın gerçekleşebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün bu toplantıda da bu konular üzerinde duracağız” dedi.

53. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Platform Toplantısı’nı Van’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin ise “Amacımız mesleki sorunlarımızın yanında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu konuşmak ve tartışmak. Bu platformun temel hedefi budur. Bir gün sürecek olan bu platformun inanıyorum ki ülke ekonomisine, ilimiz ve bölgemiz ekonomisine katkısı olur" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Van tanıtım videosunun gösterilmesi ile başlayan platform sunumlarla devam etti.