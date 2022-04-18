Müdür Sünnetçioğlu: “Sağlıklı bir yaşam için kalbinize iyi bakınız, çünkü orada sevdikleriniz var”

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sigara dumanından korunmanın kalp ve damar hastalığını önlediğini belirterek, “Sağlıklı bir yaşam için kalbinize iyi bakınız, çünkü orada sevdikleriniz var” dedi.

12 - 18 Nisan Dünya Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlıklı yaşamanın öneminden söz ederek, kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer kötücül durumları önleyebilmek adına önemli bilgiler verdi. Mahmut Sünnetçioğlu, “Ülkemizde her yıl 12 Nisan- 18 Nisan tarihleri arası Dünya Kalp Sağlığı Haftası olarak geçmektedir. Tüm yaş grupları için değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklıdır ve bu erken ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir niteliktedir. Önlenebilir risk faktörlerinin başında; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı gibi sebepler gelmektedir” dedi.

Her birey için kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer kötücül durumları önleyebilmek adına önemli uyarılarda bulunan Sünnetçioğlu, “Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenin, posa içeren gıdalar ve sebze-meyve tüketin. Tuz, şeker ve yağ miktarını azaltın. Hazır/işlenmiş paketli gıdalardan uzak durun. Hareket edin. Haftalık 5 defa en az 30 dakika orta yoğunlukta bir etkinlik gerçekleştirin. Eklem rahatsızlığınız yok ise merdiven kullanın. Arabaya binmek yerine yürüyün. Sigara ve alkolden uzak durun, kullanıyorsanız bırakın. Sigarayı bırakmanız hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdeki insanların sağlığını korur. Sigarayı bıraktıktan sonraki 2 yıl içerisinde kalp ve damar hastalığı riski önemli ölçüde azalır. 15 yıl içerisinde de, sigara içmeyen bir kişiyle aynı düzeye gelir. Sigara dumanından korunmak kalp ve damar hastalığını önler. Sağlıklı bir yaşam için kalbinize iyi bakınız çünkü orada sevdikleriniz var” ifadelerini kullandı.