Müdür Okuducu: “Enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanmalıyız”

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Bugün hoyratça israf ettiğimiz enerjiyi yarın mumla aramamak için enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

11-17 Ocak Enerji Verimliliği Haftası münasebetiyle bir açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Enerjinin etkin kullanımı konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla ocak ayının ikinci haftası, Enerji Verimliliği Haftası olarak belirlenmiştir. Enerjide israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması hayati öneme sahiptir. ‘Biz dünyayı atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan emanet aldık’ sözünün çok iyi bir şekilde özetlediği gibi doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği ve maliyetlerin artması gibi sonuçları olan bilinçsiz enerji tüketimini önlemek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için bugüne kadar birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayan Okuducu, “Paydaşlarımızla ve halkımızla yaptığımız tüm toplantı ve görüşmelerde enerjinin bilinçli kullanılmasının önemini vurgulamaktayız. Özellikle kaçak elektik kullanımının enerji israfının en önemli aşaması olduğunu tüm platformlarda vurguluyoruz. Sonuç olarak bugün hoyratça israf ettiğimiz enerjiyi yarın mumla aramamak için enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.