Müdür Görentaş: “Bütün imkânlarımızla arıcılarımızın yanındayız”

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, arıcılığa büyük destek verildiğini belirterek, “Bütün imkânlarımızla arıcılarımızın yanındayız” dedi.

Arıcıları ziyaret ederek taleplerini dinleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Yeni protokolle ilimizdeki arılı kovanların tanımlanması ve kayıt altına alınmasıyla ilgili iş ve işlemler ilçe müdürlüklerimiz tarafından yürütülecektir. Arıcılarımızı ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunuyoruz. İl/ilçe müdürlüklerimiz, birlikler ve Tarım Sigortası (TARSİM) uzmanları ile birlikte arıcılarımızı yerinde ziyaret ederek konu ile ilgili bilgiler verilmiş olup, bundan sonraki sürecin gidişatını birlikte değerlendirmiş olduk. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak arıcılarımızın yanında olduğumuzu, sorunlarını dinleyip çözüm olanaklarının hepsini kullanacağımızı belirttik. Hiç şüphesiz arıcılığa konu olacak değerlerin bilinmesi, potansiyelimizin, amaç ve hedeflerimizin belirlenmesi, ülke ve dünya pazarlarında hak ettiği değeri alması arıcılığımızın güçlenmesi ile mümkündür. Ayrıca bu yıl kuraklık yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı. Umarız önümüzdeki zaman diliminde yağacak yağmurlarla birlikte arıcılıkta iyi bir sezon geçeceğini ümit ediyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte arıcılarımızı ziyaret eden TARSİM uzmanları ise arıcılıkta yapılacak sigortalamaların devletimizin yüzde 50’sini karşıladığını ve sigortalamanın yararları ile ilgili bilgileri arıcılarımızla paylaştılar” dedi.

Arıcılığa büyük destek verildiğini dile getiren İl Müdürü Görentaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların desteklenmesini içeren arıcılık desteklemesinde makine alet-ekipman için 15 üreticiye yüzde 50 hibe desteği verileceğini açıkladı. Görentaş, “Bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehri, apilarnil gibi üretimi yapmak isteyen arıcılarımız da bu hibeden faydalanabileceklerdir” ifadelerini kullandı.