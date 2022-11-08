Miniklerden lösemi için farkındalık etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle, lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek vermek ve bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde turuncu giyinen minikler, hastalıkla mücadele eden arkadaşlarına işaret dili ile selam gönderdi. Öğretmenleri tarafından lösemi ile ilgili bilgilendirilen çocuklar, çeşitli oyunlar oynayarak, şarkılar söyledi.

Fidanlık Parkı’nda bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, miniklerin fotoğraf çekimiyle sona erdi.