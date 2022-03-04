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Minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.
VAN 04.03.2022, 14:33
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuşba ilçesinde bulunan İdrs-i Bitlisi Anaokulu ziyaret edilerek; 50 öğrenciye ‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği Tanıtımı’ ile ilgili bilgi vererek; boyama kitabı, boya kalemi ve hikaye kitabı hediye etti.