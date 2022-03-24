Minik öğrencilere ‘polislik’ mesleği tanıtıldı

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, minik öğrencilerle bir araya gelerek ‘polislik’ mesleğini tanıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Şabaniye Mahallesi’nde bulunan Sebahattin Gündüz Anaokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilere genel güvenlik kurallarını anlatarak polislik mesleğini tanıtan polisler, onlarla oyunlar da oynayarak zaman geçirdi.