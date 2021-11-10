Minik ellerle doğaya dokundular

Van Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlköğretim Okulu öğrencileri, toprağı yakından tanımak ve toprakla ilişkisini öğrenmek için okul bahçesinde meşe palamudu ekerek doğaya dokundu.

Edremit ilçesi TEMA Vakfı Sorumlusu Bahise Erdem, TEMA Vakfı ve MEB işbirliğince imzalanan protokol sözleşmesi çerçevesinde okullarda Doğa Eğitimleri ve Tema Eğitim etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, amaçlarının doğaya duyarlı, bilinçli bir farkındalığın oluşturulması olduğunu söyledi. Erdem, “Okulumuzda, Okul Müdürümüz Ömer Aslan, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin katkılarıyla özellikle TEMA Vakfı Van Edremit İlçe Sorumlusu Yardımcısı Zelal Ceberut öğretmenimizin özverili çalışmalarıyla güzel ve başarılı bir etkinlik oldu. Etkinliklerimizde çocuklarımıza TEMA tanıtım, biyoçeşitlilik, ekosistem, iklim değişikliği ve toprak konularını işledik. Farkındalık adına örnek bir etkinlik oldu. Etkinlikte minik eller toprağa, bizde kalplere dokunduk. Ben bu anlamda duyarlılıklarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlköğretim Okulu 3/B Sınıf Öğretmeni Zelal Ceberut ise çocuklara ve çevreye yönelik olumlu davranışlar kazandırılabilmek adına öğretmenlere büyük görevler düştüğünü dile getirerek, “Bu doğrultuda öğrencilerime zaman zaman bazı projeleri uygulamak için velilerimiz ile paylaşmaktayım. Olumlu sonuçlar alınca da bunları öğrencilerim ve katılmak isteyen velilerim ile uygulamaktayız. Buradaki amacımız öğrencilerimizle erozyonla mücadele kapsamında ağaçlandırma ile birlikte doğal varlıklar korumayı ve doğa sevgisini kazandırmaktır. Doğa ile bütünleşen ve doğayı seven bireylerin gelecekte daha iyi eğitim almış bireyler olacağına inanıyorum. Bugün de burada TEMA Vakfı katkılarıyla, toprağa dokunmanın verdiği mutluluğu yaşayan öğrencilerimiz; ağaçların, canlılar için önemini bir kez daha görmüş oldu” ifadelerini kullandı.