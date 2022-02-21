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Milletvekilli Arvas’tan ‘Gençlik Kampı’ müjdesi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek Van’da yürütülen projeleri anlatarak, 2022 yatırım programında kentin öncelikli taleplerini aktardı.

VAN 21.02.2022, 14:27
Milletvekilli Arvas’tan ‘Gençlik Kampı’ müjdesi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek Van’da yürütülen projeleri anlatarak, 2022 yatırım programında kentin öncelikli taleplerini aktardı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nu ziyaret ederek Van’a yeni kamplar ve spor tesisleri istedi. Milletvekili Abdulahat Arvas, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Van’da yapılan yatırımlarla ilgili olarak gençlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Spor, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen, yeteneklerini ortaya çıkaran önemli bir araçtır. AK Parti hükümetlerimiz döneminde bakanlığımızın yaptığı nitelikli yatırımlar ve bu dönmede en ücra mahallelere kadar yapılan hizmetler gençlerimize yeni imkanlar sundu. Van ve bütün ilçelerimizde gençlerin ilgisini çekebilecek sportif faaliyetleri çeşitlendirecek imkan ve zemini sağlayacak çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Spor ile alakalı olarak yapılan bütün yatırımlar, teşvik edici, koruyucu ve geliştirici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda bireysel, ekonomik ve sosyal yönleriyle sportif faaliyetler, sağlıklı nesillerin yetişmesinde, halk sağlığının korunmasında, ekonominin gelişmesinde, toplumsal barışın tesis edilmesinde ve sosyal uyumun geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Van ilimiz ülkemizin en kalabalık nüfuslu illerinden birisi olup, nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye’de 19. sırada bulunmaktadır. Genç nüfus potansiyeli ile de ülkemiz ortalamasının çok üzerindedir. TÜİK verilerine göre ortanca yaşı 21 olan Van, 15-24 yaş aralığı olarak kabul edilen genç nüfus oranı ile de ülkemizin en genç şehirlerinden birisidir. İlimiz genelinde spor yapma alışkanlığının ve spor kültürünün geliştirilmesi, lisanslı sporcu sayısının arttırılması, yetenekli gençlerin yetiştirilerek milli sporcu olarak ülkemizi temsil etmeleri amacıyla Bakanımız Kasapoğlu’ndan daha çok imkân sağlanmasını istedik ve bu yöndeki il müdürlüğümüzün yaptığı projeler ile ilgili desteklerini talep ettik” dedi.

Van Gölü kıyılarında kurulacak kamplarla ilgili de açıklamada bulunan Arvas, “Van Denizi kıyısında bulunan Muradiye ve Gevaş ilçelerinde gençlere serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla yeni yaşam deneyimleri kazandıracak, farklı fikir ve anlayışlarla tanışarak kişisel birikimlerini zenginleştirecek, ortak zaman ve mekânı diğer arkadaşlarıyla paylaşmayı öğretecek, ekip çalışmaları içerisinde eksikliklerini görebilmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak şekilde çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılabildiği kamplar yapıyoruz. Gevaş ilçemizde mülkiyeti Kızılay’a ait olan kamp, yapılan protokol ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devredilmişti. Bu kamp ile alakalı olarak proje çalışmaları tamamlandı. Bölgemiz ve ilimiz için prestij sağlayacak ‘Gevaş Gençlik Kampı’ projesi inşallah 2022 yılı içinde ihale edilecek. Yine Muradiye ilçemiz sınırları içinde mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 106 dönümlük arazide tahsis değişikliği yapılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı adına devri yapıldı. Bu alan ‘Alparslan Gençlik Kampı’ yapılmak üzere planlandı. İl müdürlüğümüzce çalışmalar tamamlanarak proje safhasına geldi. Bakanımız ile görüştük, inşallah bu yıl içinde projesi tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Erciş İşletme Fakültesi kampüsüne bitişik ve Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli alanda atıl bulunan 927 metrekare kapalı alanın ferdi sporlar merkezine dönüştürülmesi konusunu da Bakan Kasapoğlu’na ilettiklerini dile getiren Arvas, “İnşallah söz konusu yerde Erciş’e yakışır spor merkezi yapacağız. Yine Erciş ilçemizde 1980 yılında yapılmış olan Erciş ilçe stadının alt yapısını yenileyerek, FİFA standartlarına uygun şekilde modernize ettik. Şimdi kullanma ömrünü tamamlamış tribünlerin yerine 1000 kişi kapasiteye sahip yeni betonarme tribün ve 4 adet soyunma odası yapılması hususunda çalışmalarımız var. Bu hususu da Bakanımıza ilettik, bu konunun da takipçisi olacağız. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile bölgenin önemli çekim merkezlerinden biri olan Van’ımızda genç nüfus potansiyelimize oranla spor alanları ve tesislerimiz bütün yatırımlara rağmen yetersizdir. Bu eksikliği gidermek ve gençlerimize layık olacak şekilde yeni imkân ve tesisler kazandırmak amacıyla İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray’da ihtiyaç duyulan mahallelerde futbol ve basketbol sahaları ile tenis kortları yapılması ve amatör kulüplerimize mali yardım yapılması hususunda bütün taleplerimizi Gençlik ve Spor Bakanımıza arz ettik. Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda istişare ettiğimiz ve Van’ımıza katma değer sağlayacağına inandığımız proje ve taleplerimiz hususunda Bakanımız gerekli talimatları verdi. Şahsım ve Van halkı adına bu vesile ile Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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