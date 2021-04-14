Milletvekili İrfan Kartal’dan astronot Rubins’e teşekkür

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Gölü’nün tüm dünyada tanıtımına katkıda bulunan astronot Kate Rubins’e teşekkür ederek, Van’a davet etti.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Meclis Genel Kurulunda NASA tarafından düzenlenen yarışmada birinci seçilen Van Gölü fotoğrafı ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. İrfan Kartal, “NASA tarafından uzaydan çekilmiş olan Van Gölümüzün fotoğrafı, ülkemizden ve tüm dünyadan büyük destek alarak son 20 yılın en iyi 32 fotoğrafı arasından birinci olmayı başardı. Bu başarıda emeği geçen Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, bakanlarımıza, milletvekili arkadaşlarıma ve oy kullanan tüm katılımcılara şahsım ve Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzide fotoğrafı çeken ve Van Gölümüzün tüm dünyada tanıtımına katkıda bulunan Astronot Kate Rubins’e teşekkürlerimi sunuyor, Van halkı adına kendisini en kısa zamanda şehrimize gelmeye, dünyaca ünlü kahvaltımızı tatmaya ve Van’ımızın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz.

Van’ımız 1000 yıllık tarihi, güneşin batışı ve tabiat güzellikleri ile görülmeye değer şehirlerimizden biri olarak dünyanın en büyük sodalı gölüne sahip olma özelliğini taşımaktadır. Tuz ve mineral değerlerinin çok yüksek olması nedeniyle sedef gibi bazı cilt hastalıklarında faydalı olduğu saptanmış olup, cilt hastalığı yaşayan birçok kişinin tedavi merkezi haline gelmiştir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde de Van Gölü suyunun tedavi edici özellikleri içinde barındırdığı ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkları sebebiyle sık sık bilim insanlarımız tarafından yapılan araştırmalarda gölümüzün suyundan faydalanılmaktadır. Van Denizi’nin tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilen tek canlı türü olarak bildiğimiz Van balığı İnci Kefali’nin yanı sıra geçtiğimiz günlerde keşfedilen ikinci balık türü olarak tescillenen Van Gölü Küçük Mercan Balığı kentimizde büyük heyecan oluşturdu. Gölümüzde keşfedilmeyi bekleyen daha nice gizemlerin olduğunu bilmek de heyecanımıza heyecan katıyor. Ayrıca Van Denizimiz üzerinde bulunan Tarihi Akdamar Kilisesi şehrimizin ve bölgemizin tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip olup her yıl yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Konuşmamın sonuna gelirken meclis kürsümüzden tüm saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımı kadim şehrimizi görmeye, doğal güzelliklerini yaşamaya, kahvaltımızı ve birbirinden lezzetli yöresel yemeklerimizi tatmaya Van’ımıza davet ediyorum” dedi.