banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sabancıların 100 milyon dolarlık Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir
Sabancıların 100 milyon dolarlık Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor

Milletvekili Gülaçar’dan aile üzerine önemli açıklamalar

TBMM Bütçe görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşülürken AK Parti Grubu adına söz alan Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, TBMM Genel Kurulu’na hitaben aileyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

VAN 11.12.2020, 15:27
3
Milletvekili Gülaçar’dan aile üzerine önemli açıklamalar

TBMM Bütçe görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşülürken AK Parti Grubu adına söz alan Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, TBMM Genel Kurulu’na hitaben aileyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Toplumların aile yapılarının bağlı bulundukları değerler sistemi veya ideolojileri üzerinden şekillendiğini ifade eden Gülaçar, “Modern döneme kadar dünyanın hemen hemen bütün toplumlarında aileyi belirleyen, onu tanzim eden dinler, gelenek ve görenekler olmuştur. Sahip olduğu felsefi temel gereği modernizmin toplumsal hayata müdahalesi sadece belirli bir alanla sınırlı kalmamış, toplumun yapı taşı olan ailenin şekillenme biçimini de tamamen değiştirmiştir. Batı toplumunda başlayan bu değişim, dünyanın tüm toplumlarına örnek bir prototip gibi ihraç edilmiştir. Peki bu değişim ile Batı veya Doğu toplumlarının elinde nasıl bir aile modeli kalmıştır? Bu aile modelinden başta Batı toplumu olmak üzere memnun olan var mıdır? Sürdürülebilir bir model midir? Bu soruların cevabı artık tartışmaya yer bırakmayacak şekilde tek bir cevaba dönüşmüştür. Hayır. Modern ideolojinin önerdiği aile yapılanması tamamen çökmüştür. Bunu bizler iddia ettiğimizde belki Batının ve Batı taklitçilerinin kabulü mümkün değildi. Ancak Batılı düşünürlerin birçoğu modernizm eleştirisini önce aile üzerinden yaptılar. Bireyciliğin bu kadar merkezi bir yer işgal ettiği bir modelde; ailenin dağılması ve yalnızlık halinin bulaşıcı bir hastalık gibi yayılması, insanların birçoğunun psikolojik bunalımlar yaşaması kaçınılmaz oldu” dedi.

“Aile konusunu işleyenlerin en büyük teması aldatmak”

Türkiye toplumunun da Batı’nın bu aile tipi modellenmesinden nasiplendiğini söyleyen Milletvekili Gülaçar, “Milletimizin aile yapısının inşası büyük ölçüde İslam’ın öğretileri ile gelenek ve göreneklerimize dayalıydı. Son iki yüzyıldır tedricen aile yapımızı modernizmin öğretileri üzerine inşa etmeye başladık. Bu değişim önce elit bir sınıfla sınırlıydı. Daha sonra kültürel araçlar ve kitle iletişim araçları ile en ücra köylerimize kadar yeni bir aile modeli yaygınlaştırıldı. Bugün geldiğimiz noktada TV programları, sinema ve diziler sadece aileyi şekillendirmiyor maalesef bu mecralar eliyle dönüşen ailenin hali pür melali ekranlara taşınıyor. Maalesef Türkiye’deki TV programları ve dizilerin birçoğu bugün aile konusunu işlerken en büyük tema ‘Aldatmak’tır. Adam kadını aldatıyor, bunu kabullenmeyen kadın başka bir adamla oluyor. Çocuklar tamamen dağılmış durumda. Gayri meşru ilişkileri, gündelik/gecelik hayat tercihi veya farklı cinsel eğilimlerin bu sektör eliyle normalleştirilmesi son derece bilinçli ve planlı adımlardır. Bunlara müsaade edilmemelidir. Kadınlar bu mecralarda sadece cinsel obje veya şiddet objesi olarak lanse ediliyor. Erkeklerse şehvet sarmalından kurtulamayan saplantılı özneler olarak sunuluyor. Bizim toplumumuza karşı sorumluluğumuz var. Kadının asıl ve yüce kimliği ile ailenin yapı taşı olan anneliği ile kişiliği ve fedakarlığı ile rol model olarak yeni nesillerimize anlatılmalı. Erkek ise değerlerimizin icracısı olarak, babalık sorumluluğunun gerektirdiği ahlaka ve dürüstlüğe, şeref ve haysiyete sahip olan bir rol model olarak anlatılmalı” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluk sadece devlet müdahalesine bırakılmamalı”

Ailenin çöküşü toplumun çöküşüyle eş zamanlı olduğuna değinen Milletvekili Gülaçar, “Toplumun çöküşü ise devletin yok olması demektir. Dolayısıyla devletin varlığının temeli değerlerine sahip çıkan aile ile mümkündür. Burada aile kurumunun kendi değerleri içinde yaşamasına olanak sağlayacak sorumluluk elbette devlettedir. Ancak yine Avrupa devletlerinin örnekliği ortadadır. Devlet ailenin her meselesine müdahale eden, ailenin tüm yapısını inşa eden bir mekanizmaya dönüştürülmemeli. Aile devletin biyopolitik malzemesi haline gelmemeli. Devlet ailenin güvenlik, ekonomik ve sağlık ihtiyaçları gibi yaşamasına sebep ihtiyaçları karşılayan bir kurum olmalı. Burada ailenin değerler sistemi içinde yapısını idame ettirmek için sorumluluk kendisiyle birlikte aynı zamanda sivil toplum yapılarına veya yerel dinamiklere de düşmektedir. Aile, akraba, mahalle, çevre veya dahil olunan sivil toplum yapıları mutlaka ailenin yapısını etkilemektedir. Dolayısıyla bu unsurlara da büyük sorumluluk düşmektedir” diye konuştu.

“Avrupa normlarına göre aileyi dizayn etmek felakettir”

Batı toplumunda ailelerin büyük oranda bireyselleşme girdabında tamamen dağılma durumuna geldiğini söyleyen Gülaçar, “Önce aile çekirdek formata dönüşmüş, dolayısıyla ailenin içinden yaşlı bireyler kopartılmış, huzur evlerine veya yalnız bir yaşama terk edilmiştir. Şimdi ise kontrol mekanizmalarının temel nesnesi çocuklar olmuştur. Avrupa ülkelerinde devlet mekanizmaları günden güne sınırları genişleyen bir müdahale biçiminde, çocuklar anne babalarından alınıp başka inanç veya kültürde insanların yanına yerleştirilebiliyor. Avrupa normlarına göre, batılı değerlere göre aileyi dizayn etmek bize felaketten başka bir şey getirmeyecektir. Bizim kendi değer sistemimiz kendi aile yapılarımızı korumak ve idame ettirmek için yeterli kaynaklardır. Bu konuda çok daha geç olmadan değerler sistemimiz üzerinden ailenin yeniden inşasını ele alıp bunun imkanlarını oluşturmak durumundayız” ifadelerinde bulundu.

“Değerler sistemi üzerinden ailenin yeniden inşası”

Ailenin yeniden inşasının ne köksüz bir benzeşme ile ne de salt batı karşıtlığı üzerinden bir inşa ile gerçekleşmemesi gerektiğini ifade eden Gülaçar, “Köklerimizde var olan değerler sistemi üzerinden bir eğitimin sonucunda hayat tarzlarımız belirlenmeli, aile ilişkilerimiz bu minvalde yeniden inşa edilmelidir. Ailenin değeri hiçbirimiz için bir eleştiri konusu değil, bir özeleştiri meselesidir. Hele ki ailesine az bir vakit ayırmak durumunda kalan biz siyasetçiler için. Tehlikenin farkında olalım. Önlemlerimizi geç olmadan alalım. Aile kaybettiğimizde telafisi mümkün olmayan yegâne sermayemizdir” şeklinde konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8