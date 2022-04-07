Milletvekili Arvas’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın talebi ve girişimleri ile kuruluş çalışmaları başlatılan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ilgili süreç başarıyla tamamlandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “7 Nisan 2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bölgesel Araştırma Enstitülerine, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’de eklenerek resmen kurulmuş oldu. Ekonomik ve sosyal açıdan bölgemizin tarımsal faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Van Gölü ve Zap havzaları hinterlandında bulunan Van, Bitlis, Muş, Hakkari ve Ağrı illerini kapsayacak şekilde, tüm paydaşlarla iş birliği içinde araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütecektir. Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kurulması Cumhurbaşkanımızın tarımsal araştırma ve geliştirme ile ekin ve verimli uygulamalara verdiği önemin göstergesidir. Günümüzde tarım konusu ülkemizde ve dünyada tarımsal araştırmaların önemini ve gerekliliğini daha da arttırmaktadır. Tarımsal üretimin doğal koşullarda daha verimli gerçekleştirilmesi, özellikle arazi yapısındaki ve iklim koşullarındaki farklılıklar nedeni ile coğrafyaya uygun teknolojilerin geliştirilmesi gerektirmektedir. Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile amacımız bölgemizde tarımı modernleştirmek, çiftçilere yönelik yenilikler sunmak ve tarımsal kalkınmayı sağlamaktır. Tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yaparak, kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltecek Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarımın her alanına çözüm üretebilecek etkin ve yetkin bir kurum olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı, TAGEM tarafından bölgemizin tarımsal yapısı değerlendirilerek, faaliyete başlayacak Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Hayvancılık, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Çayır- Mera ve Yem Bitkileri, Balıkçılık, Arıcılık ile Tıbbi Aromatik Bitkiler gibi potansiyel alanlarda birimler kurulacaktır. Yapılacak ARGE faaliyetleri neticesinde bölgeye özgü ıslah çalışmaları yapılacak ve farklı gen kaynakları oluşturulacaktır" dedi.

“Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu çabamıza katkı veren herkese teşekkür ederim”

Açıklamanın devamında ise, “Tarım ve hayvancılık alanında çiftçimize, üreticimize dolayısıyla memleketimize kazandıracak, bilimsel çalışmalarla geleceğimizi planlayacak Tarımsal Araştırma Enstitüsü spesifik bir kamu yatırımıdır. Ayrıca daha önce ifade ettiğim gibi Van için stratejik bir kurumdur. Enstitü ile birlikte bölgemizde üretim ve verimlilik artacak, çitçilerimizin gelirleri bereketlenecektir. Bunlarla birlikte kırsal nüfusumuzun refah düzeyi ve yaşam standartıda yükselecektir. Tarım ve hayvancılıkta bölgemizi cazibe merkezine dönüştürecek Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kuruluşuna imkan sağlayan ve izin veren “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu çabamıza katkı veren, destek olan herkese şahsım ve şehrim adına şükranlarımı sunuyor, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.